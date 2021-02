Senador pede suspensão de decretos que flexibilizam acesso a armas

FS Fernanda Strickland*

(crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) anunciou, nesta quinta-feira (18/2), que pediu a suspensão de quatro decretos de Jair Bolsonaro que flexibilizam regras para compra e uso de armas no país. Para o senador, “a política armamentista do atual governo vem produzindo perturbadores resultados. Desde 2019, cresceu, de forma estarrecedora, o número de armas circulando no Brasil. Há, hoje, mais de 1,15 milhão de armas nas mãos de cidadãos, um crescimento de 65% em relação a dezembro de 2018, quando havia pouco menos de 700 mil armas legais em circulação”.



Em sua conta do Twitter o senador afirmou que “mais armas geram mais insegurança e violência. O que o país precisa é de vacina! É de cuidado com a saúde da população e de políticas de combate ao coronavírus. Desde 2019, cresceu o número de armas circulando no Brasil”. E completou: “Política armamentista NÃO!”.

1. Apresentei projeto de decreto legislativo p/ sustar os decretos de Bolsonaro que estimulam a compra de armas no país. Mais armas gera mais insegurança e violência. O que o país precisa é de vacina! É de cuidado com a saúde da população e de políticas de combate ao coronavírus. pic.twitter.com/4bFkUmfPfS — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) February 18, 2021

Para o parlamentar, "a população não precisa de arma, precisa de vacina”.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro