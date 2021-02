Bolsonaro indica general João Francisco Ferreira como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro indicou nesta sexta-feira (19/2) o general João Francisco Ferreira para o cargo de novo diretor-geral brasileiro da hidrelétrica binacional de Itaipu. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do presidente, com uma nota do Ministério de Minas e Energia.

“O governo decidiu indicar o senhor João Francisco Ferreira para o cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, em substituição ao atual diretor-geral brasileiro, senhor Joaquim Silva e Luna”, postou.

A medida ocorre após o mandatário ter indicado o atual dirigente da usina pelo país, o general Joaquim Silva e Luna, para assumir a presidência da Petrobras, no lugar de Roberto Castello Branco. João Francisco Ferreira é gaúcho e tem 71 anos. É general de reserva do Exército Brasileiro.