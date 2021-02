PL da privatização dos Correios será enviado ao Congresso nesta semana, diz ministro

ST Sarah Teófilo

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta terça-feira (23/2) ao Correio que enviará ainda nesta semana à Câmara dos Deputados o projeto de lei (PL) de privatização da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT). O projeto está na Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ), que integra a Secretaria-Geral e é responsável por prestar assessoria jurídica aos órgãos da presidência e vice-presidência da República.



O envio acontece após o anúncio do presidente Jair Bolsonaro de troca na presidência da Petrobras, o que gerou uma intensa reação negativa do mercado financeiro. O presidente informou na última sexta-feira (20) pelas redes sociais sua indicação do general Joaquim Silva e Luna, diretor da Itaipu Binacional, no lugar do chefe da estatal, Roberto Castello Branco, que foi indicado pelo mandatário após o pleito de 2018.

Questionado se o envio do PL seria uma boa sinalização ao mercado, depois das reações em relação ao anúncio do presidente, que foi visto como interferência na estatal, Fábio Faria afirmou: “Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra”.

A reportagem também questionou o ministro sobre a privatização da Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebras), e o ministro afirmou que neste caso, é um trabalho separado, e que não há previsão no momento.