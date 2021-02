Bolsonaro silencia sobre mais de 250 mil mortes por covid-19 e coloca em dúvida uso de máscaras

IS Ingrid Soares

Em costumeira live semanal, o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou nesta quinta-feira (25/02) a respeito dos mais de 250 mil brasileiros que perderam a vida pela covid-19. No entanto, utilizou alguns minutos para colocar em dúvida o uso de máscaras como forma auxiliar de prevenção contra o vírus. O mandatário citou um estudo alemão que supostamente versa que o uso do equipamento higiênico "pode ser prejudicial às crianças".

“Começa a aparecer estudos sobre o uso de máscaras que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças. E levam em conta vários itens aqui como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem, fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras, tá ok”, disse o presidente.



Por fim, o presidente disse que não entraria em maiores detalhes por conta de eventuais críticas que viesse a sofrer, mas que "aguarda um estudo mais aprofundado por parte de pessoas competentes".



"Não vou entrar em detalhes, porque tudo deságua em críticas em mim. Eu tenho a minha opinião sobre máscaras, que cada um tenha a sua. Mas a gente aguarda um estudo mais aprofundado sobre isso por parte de pessoas competentes”, concluiu.



O país também completa um ano do primeiro caso confirmado do novo coronavírus. Segundo divulgação do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (25/02), a covid-19 vitimou fatalmente em 24 horas 1.541 brasileiros. O número é o segundo maior desde o início da pandemia. O primeiro é de 29 de julho quando foram registradas 1595 óbitos.