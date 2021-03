Flávio Bolsonaro pede a seguidores que compartilhem mensagem pró-vacina

CS Carinne Souza*

(crédito: Reprodução/Twitter)

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) usou sua conta no Twitter na tarde desta quarta-feira (10/3) para defender a vacinação da população como motivação para voltar a gerar empregos no país.

"Nossa arma é a vacina", escreveu o senador em uma montagem com a foto do pai, Jair Bolsonaro. Em um grupo do Telegram, minutos antes de fazer a postagem, Flávio pediu para que os apoiadores e participantes do grupo "viralizassem" a imagem.

A mudança de discurso do senador, de acordo com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é mais um movimento político do clã Bolsonaro.



São mais de 268 mil vidas perdidas pelo negacionismo. O governo agora muda o discurso, depois de defender o uso da cloroquina mesmo sem comprovação. E não faz isso neste momento porque se importa com a vida dos brasileiros, mas obviamente por conta das eleições de 2022. Sentiu. pic.twitter.com/lSyS6WsKRc — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 10, 2021