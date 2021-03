"Brasileiros não podem ficar reféns de oportunistas altas de preços", diz Pacheco

P Pedro Ícaro*

(crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se pronunciou através do Twitter sobre o aumento nos preços dos alimentos e materiais de construção. “Os brasileiros não podem ficar reféns de oportunistas altas de preços [...]. Vou cobrar do ministro Paulo Guedes medidas econômicas concretas para evitar isso”, declarou. O pronunciamento foi divulgado momentos antes da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que, nesta quarta-feira (17/3), decidirá sobre o aumento da taxa selic como alternativa para frear a inflação.

Estarão reunidos a Pacheco o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para discutirem a elevação dos preços na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Entre as pautas buscadas, estão a falta de insumos nos mercados, que ameaça a produção e encarecem os produtos, e a dificuldade de reposição de peças de maquinários agrícolas, o que afetaria diretamente a colheita e a produção nacional como um todo.

O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CAE, afirmou que irá definir com Rodrigo Pacheco como será mediado o debate e destaca que a alta dos preços ocorreu devido ao valor do dólar em relação ao real.