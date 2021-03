Em carta a Bolsonaro, Biden pede união no enfrentamento à covid-19

IS Ingrid Soares

O Palácio do Planalto divulgou nesta quinta-feira (18/3) uma nota com o teor de uma carta enviada pelo presidente americano Joe Biden ao presidente Jair Bolsonaro em que ele defende que ambos os países “unam esforços” no enfrentamento à pandemia da covid-19 e na área do meio ambiente. A mensagem de Biden divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) data do dia 26 de fevereiro e é um agradecimento à mensagem do chefe do Executivo brasileiro pela posse. Bolsonaro apoiava Donald Trump até então.



“O presidente Biden sublinhou que não há limites para o que o Brasil e os EUA podem conquistar juntos. Destacou que as duas nações compartilham trajetórias de luta pela independência, defesa de liberdades democráticas e religiosas, repúdio à escravidão e acolhimento da composição diversa de suas sociedades”, diz um trecho da nota.

“Após enfatizar a responsabilidade comum dos dois líderes em tornar o Brasil e os EUA mais seguros, saudáveis, prósperos e sustentáveis para as gerações futuras, o presidente Biden saudou a oportunidade para que ambos os países unam esforços, tanto em nível bilateral quanto em fóruns multilaterais, no enfrentamento aos desafios da pandemia e do meio ambiente, em alusão ao caminho para a COP26 e para a Cúpula sobre o Clima, esta última a ser sediada pelos EUA em 22 de abril próximo”, acrescenta.

Ainda segundo a Secretaria, ao final, Biden salientou que “seu governo está pronto para trabalhar em estreita colaboração com o governo brasileiro neste novo capítulo da relação bilateral”.

Fator Lula

A mensagem palaciana foi divulgada um dia após o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva ter concedido uma entrevista à CNN norte-americana pedindo ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que convocasse reunião do G20 para discutir a distribuição adequada da vacina contra a covid-19 em todo o mundo. O Brasil perdeu até agora mais de 280 mil vidas por conta da covid-19, beirando 3 mil mortes diárias pela doença.