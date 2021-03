Com a queda de popularidade, Bolsonaro confia no respaldo da extrema direita

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro tem visto sua popularidade cair em meio à falta de planejamento para combater a pandemia da covid-19 e por causa da lentidão na imunização contra o vírus, que já provocou mais de 310 mil mortos. Mesmo assim, ele confia na recondução ao Planalto, em 2022, porque já conta com apoio de cerca de 30% do eleitorado, composto por radicais, evangélicos e antipetistas, conforme avaliam especialistas.

Uma prova do abalo na popularidade de Bolsonaro vem das redes sociais, espaço que, em grande parte, o ajudou a chegar à Presidência da República. O pronunciamento em cadeia nacional, realizado na última semana para tentar melhorar a imagem, não convenceu, e as menções positivas ao presidente caíram. Mas, com a extrema direita, ele segue em alta e, por isso, não perde a oportunidade de afagar esse grupo.

Mesmo agora, sob pressão do Senado, Bolsonaro admite afastar do cargo o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, um dos representantes mais radicais no governo, mas busca uma saída honrosa para ele, com o objetivo de não desagradar à ala ideológica de apoiadores. Martins foi flagrado fazendo um gesto interpretado como sendo de supremacistas brancos, durante sessão de debates no Senado em que acompanhou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O próprio chanceler está na lista do Centrão para deixar o governo, mas o chefe do Planalto resiste em abrir mão dele, por ser um dos representantes da extrema direita no Executivo.

O analista político Creomar de Souza, da Consultoria Dharma, ressalta que há uma disputa, no governo, entre a ala reacionária, simbolizada por Martins e Araújo, e um grupamento mais conservador não radical. “Esse embate está muito claro hoje. Fato é que o presidente, até aqui, se apoiou muito em termos de diálogo com o eleitorado que tem mais simpatia com essa lógica radicalizada de discurso, e ele aposta nisso para chegar competitivo à eleição”, aponta.

No entanto, para Vera Chemim, especialista em direito constitucional e mestre em administração pública pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo, mesmo uma parcela dos radicais ficou abalada com a aliança entre Bolsonaro e Centrão. Ela lembra que, com a continuidade do auxílio emergencial, o chefe do Executivo espera reaver parte do eleitorado.

“Diante desse jogo enigmático, até os radicais de direita estão relativamente enfraquecidos e desmotivados com Bolsonaro, a partir do momento em que ele pegou uma carta da manga, há algum tempo, para apoiar o Centrão, tendo em vista a sua autoproteção em relação aos pedidos de impeachment que chegam à Câmara”, diz. “Bolsonaro moderou o seu comportamento, mas ainda enfrenta as consequências de seus atos e palavras totalmente fora de contexto, procurando fugir de situações constrangedoras que ele mesmo criou para si e se arvorando, desesperadamente, no suposto apoio dos presidentes das duas Casas Legislativas e na continuidade do auxílio emergencial, em decorrência da crise do coronavírus”, emenda. Ela faz referência a Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL), que chegaram ao comando do Senado e da Câmara, respectivamente, com o apoio do Planalto.

O cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reforça que o presidente, ao longo de dois anos, tem mantido cerca de 30% de apoio no país. “Analistas que trabalham com dados quantitativos dizem que os bolsonaristas mais radicais, que defendem intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, não passam de 20%, e que os outros 10% têm muito do antipetismo, da aversão à esquerda, no geral, e a Lula, em particular. A grande questão é que essa base dele de apoio mais radical é muito resiliente e coesa”, salienta.

Ele destaca a reciprocidade entre os simpatizantes do governo e Bolsonaro, mas — enfatiza — o grupo não basta para garantir a reeleição. “Esses radicais apoiam o presidente, e ele dá afago positivo quando utiliza discurso de ruptura com valores democráticos, faz ataques à mídia e aos cientistas. Esse grupo sozinho é suficiente para ganhar a eleição? Não. A eleição de Bolsonaro tinha esse grupo lava-jatista, ‘morista’ (apoiadores do ex-juiz Sergio Moro), contingente dos que tinham aversão ao PT no pior momento”, completa.

Polarização

Prando explica, porém, que, num cenário com Lula candidato ao Planalto, a polarização será reforçada, e Bolsonaro terá condições de ir para o segundo turno. “A grande questão é quem vai ser a figura de centro. Será que teremos um nome ou uma liderança que consegue se afastar de Bolsonaro, de Lula e convencer o eleitorado de que é uma alternativa eleitoralmente e de poder político viável? Existe chance do Bolsonaro nem ir para o segundo turno? Em política, existe. Nos últimos dias, ele se sentiu acuado e moderou o tom”, afirma.

O analista ressalta que “Bolsonaro fez uma escolha e, agora, está vindo para a conta dele tudo o que disse e fez, além do resultado da pandemia”, que recrudesceu no Brasil. “Foi uma escolha deliberada dele de dobrar a aposta e negar-se a compreender a importância da situação. Ele tem no bolsonarista extremista um apoiador de primeira hora e sempre fez de tudo para mantê-lo”, frisa. “Na maioria das vezes, dá um passo atrás para, na sequência, pelo menos na retórica, dar dois passos à frente. Ele mantém sempre esse grupo de radicais eletrizado com as declarações.”

Investigação

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que a Polícia Legislativa vai apurar o gesto de Filipe Martins. “Imediatamente, determinei à Secretaria-Geral da Mesa que colhesse as imagens e as encaminhasse à Polícia Legislativa, para que, através de um procedimento próprio, investigue o fato, materialize a conduta através das provas a serem constituídas, identifique a autoria e avalie a tipicidade penal do fato”, afirmou, na quinta-feira. No dia seguinte, ele informou ao presidente Jair Bolsonaro sobre o início da investigação.

Dividido

O presidente Jair Bolsonaro passou a defender a vacinação em massa contra a covid-19 e tem usado máscara em eventos, mas não desiste de fazer apologia a tratamentos sem eficácia comprovada contra o vírus nem de criticar lockdown. Ele também insiste no embate com governadores e prefeitos que decretam medidas para conter a disseminação do vírus.

Avaliação do governo

Levantamento realizado pelo banco Modalmais e pela consultoria AP Exata apontou que cerca de 43,7% avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro como “ruim e péssimo”, com oscilação de 0,1 ponto porcentual para menos em relação à última semana.

O estudo leva em consideração as pesquisas de opinião e publicações em redes sociais. O porcentual de pessoas que vê a gestão como positiva é de cerca de 31,6%, apresentando uma queda de 0,3 p.p desde a última pesquisa. Já aqueles que consideram o governo regular chegam a 25,8%, com aumento de 1,5 p.p.

De acordo com o levantamento, se a tendência negativa na aprovação se mantiver nas próximas semanas, é possível que a marca fique abaixo dos 30%. As menções positivas não ultrapassaram os 30% por dois dias, apesar da recuperação de 6 p.p na média semanal.