Nas redes sociais, Doria diz que vacinará Eduardo e Carlos Bolsonaro

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Sergio Andrade)

O governador de São Paulo, João Doria, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (29/3), para brincar sobre a vacinação contra a covid-19 e alfinetar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao dizer que iria vaciná-lo. O comentário de Doria foi feito após Eduardo Bolsonaro afirmar no Twitter que um comentarista de rádio que não falou a verdade sobre a vacinação iria trabalhar com o "Ditadória”.

“Ok. Boa. Vou te vacinar também”, disse o governador paulista na postagem do filho do presidente da República. A postagem com tom irônico se estendeu e virou uma brincadeira do governador que respondeu diversos internautas afirmando que os iria vacinar.

Ok. Boa. Vou te vacinar também. — João Doria (@jdoriajr) March 29, 2021

Um dos internautas citou o outro filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, e diz que Doria quer vaciná-lo e Doria confirma: "Lucas, vou vacinar você e ele, mas no braço", brincou o governador paulista.

Doria, que protagoniza diversos momentos de embates com o presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia de covid-19, ironizou o apelido de “calça apertada” dado a ele por bolsonaristas. “Giovanna, vou te vacinar de calça apertada”, disse a uma internauta.

Pelas redes sociais, Doria também comemorou a vacinação do vice-presidente general Hamilton Mourão, que publicou mais cedo foto do momento em que foi imunizado com a CoronaVac, vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Nesta segunda (29), o Instituto Butantan entregou ao governo federal mais 5 milhões de doses do imunizante.