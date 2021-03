Bolsonaro apela a governadores para que política de lockdown seja revista

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP - 22/3/21)

O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo nesta quarta-feira (31/03) para que governadores e prefeitos repensem a política do lockdown em meio à pandemia. O presidente pediu ainda o retorno da população aos postos de trabalho e ressaltou que não poderá bancar a ajuda por mais tempo além dos quatro meses previstos. A declaração ocorreu durante anúncio do calendário de pagamento do auxílio emergencial. Em meio ao vírus e à demora na vacina, mais de 310 mil brasileiros perderam as vidas.

"O governo sabe que não pode continuar com muito tempo com esses auxílios que custam para toda a população e podem desequilibrar a nossa economia. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos porque só assim nós podemos voltar a normalidade", apontou.

O mandatário ressaltou que a população precisa trabalhar e que o país quer voltar à normalidade o mais rápido possível. "Temos assistido a vários países na Europa, uma fadiga, um stress diante da política de lockdown. A população não apenas quer, mas precisa trabalhar. Nenhuma nação se sustenta por muito tempo com esse tipo de política e nós queremos realmente voltar a normalidade o mais rápido possível, buscando medidas para combater a pandemia como temos feito com a questão das vacinas. O Brasil em números absolutos, e relativos também, está numa posição bastante privilegiada. Gostaríamos de ser os primeiros, mas fazemos o possível para atender a população como vacinas", completou.