Marco Aurélio aparece com a cabeça enfaixada em sessão no STF

RS Renato Souza

(crédito: reprodução)

O ministro Marco Aurélio Mello, de 74 anos, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), apareceu com a cabeça enfaixada na sessão desta terça-feira (6/4) da Segunda Turma. De acordo com informações do magistrado, ele passou por cirurgia para retirar da boca "um carcinoma inofensivo".

Tipo de câncer que acomete as células epiteliais, ou seja, da pele, que podem estar no tecido externo do corpo ou no revestimento de órgãos internos, carcinoma é um câncer não melanoma, que, se descoberto nas fases iniciais, tem grandes chances de cura, apresenta evolução mais lenta e não costuma atingir regiões fora da pele.

O decano passou por uma cirurgia no ombro em fevereiro deste ano, após um acidente doméstico. De acordo com o ministro, ele tem se mantido em casa, em razão da pandemia da covid-19, orientado pela filha, que é médica.

No mês passado, o ministro tomou a primeira dose da vacina contra a doença, e aguarda o período para aplicação do reforço, para garantir imunidade contra as formas graves e mortais do novo coronavírus.