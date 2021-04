ELEIÇÕES 2022

Bolsonaro sobre eleições no próximo ano: "Estou me lixando para 2022" Em Chapecó, o presidente se reuniu, nesta quarta-feira (7/4), com o prefeito João Rodrigues (PSD). No começo da semana, o chefe do Executivo o elogiou por incentivar o ineficaz "tratamento precoce" contra covid-19