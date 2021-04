Bolsonaro e Fábio Faria fazem primeira chamada com 5G do Brasil

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Tv Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, realizaram, nesta sexta-feira (9/4), a primeira videochamada utilizando a tecnologia 5G standalone no país, que permite maior velocidade de conexão. O ministro ligou para o mandatário diretamente da sede da Nokia, em São Paulo. A agenda faz parte de uma série de demonstrações de fabricantes da tecnologia ao governo brasileiro.

“Parabéns por estar colaborando com a evolução da internet no Brasil e no mundo”, disse o mandatário aos executivos da Nokia.

Bolsonaro destacou ainda que "há um deserto" tecnológico em especial nas regiões Norte e Nordeste. “Assistimos, durante a pandemia, ao consumo de internet aumentar em mais de 50%. A [tecnologia] 5G vem em boa hora porque nós, no Brasil, precisamos integrar cada vez mais as regiões. Ainda há um deserto especialmente na região Norte e no nosso querido Nordeste”, emendou. “Faremos o máximo possível para adquirir esta tecnologia”.

Faria complementou o acesso ao 5G será possível após o leilão que será realizado “daqui a poucos meses”. No mês passado, o ministro afirmou que o leilão deverá ocorrer até o meio do ano. "O leilão já saiu da Anatel e está indo para o Tribunal de Contas da União. Em junho ou julho, no máximo, estaremos realizando o leilão do 5G no Brasil". Ainda na data, declarou que o 5G deverá funcionar em todas as capitais brasileiras até junho de 2022, mas que "antes disso, a solução híbrida — non-standalone estará disponível".