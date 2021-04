Governadores do NE repudiam ataques de Bolsonaro ao ministro Barroso

IM Israel Medeiros

Os governadores que integram o Consórcio Nordeste divulgaram uma nova nota nesta sexta-feira (9) de repúdio aos do presidente Jair Bolsonaro (sem partidos) contra a decisão do ministro do Supremo Luís Roberto Barroso de determinar a instalação de uma CPI da covid no Senado. No documento, os chefes do Executivo local se dizem vítimas recorrentes de ataques injustificáveis promovidos por Bolsonaro e que repudiam a atitude do mandatário.

Os governadores citam a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que atendeu a um pedido dos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO), pela instalação da CPI da covid. Barroso determinou que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instale a CPI.

Bolsonaro foi rápido ao disparar contra Barroso, ao afirmar, na saída do Palácio do Planalto, que "falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política". Além disso, o presidente deu sinais de que pretende continuar culpando governadores pelo fracasso no combate à pandemia.

"Nós, governadores do Nordeste, vítimas recorrentes de ataques injustificáveis promovidos pelo Presidente da República, vimos tornar público o nosso repúdio à sua mais nova agressão, que agora escolhe também o Ministro Luís Roberto Barroso e o Supremo Tribunal Federal como alvos da sua postura virulenta e destrutiva", diz um trecho da nota dos governadores.

O documento acrescenta que é inaceitável a tentativa de criar novos conflitos baseados em acusações sem fundamento enquanto o país vive uma profunda crise. A luta dos governadores, diz o texto, é "pela vida e a superação de um quadro gravíssimo, que vem se transformando em tragédia". E continuam: "não pode existir outro foco que não seja a união de esforços em torno de soluções".

Outra nota de repúdio veio da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), que disse que o ministro Barroso apenas atendeu um pedido de parlamentares – o que é previsto pela Constituição.

Leia a nota completa dos governadores do Nordeste:

NOTA OFICIAL

Nós, governadores do Nordeste, vítimas recorrentes de ataques injustificáveis promovidos pelo Presidente da República, vimos tornar público o nosso repúdio à sua mais nova agressão, que agora escolhe também o Ministro Luís Roberto Barroso e o Supremo Tribunal Federal como alvos da sua postura virulenta e destrutiva.

É absolutamente inaceitável ver o nosso país enfrentar uma crise tão profunda, que tem provocado tantas perdas, em meio à insana tentativa de criar falsas guerras, sem argumentos, apenas falácias e acusações vazias, além de destemperadas.

A nossa luta é pela vida e a superação de um quadro gravíssimo, que vem se transformando em tragédia. Não pode existir outro foco que não seja a união de esforços em torno de soluções.

O país precisa de uma ação coordenada e solidária, não de omissões e desorientações.

O Brasil precisa dos cuidados, da ciência, da orientação correta, da vacina. Infelizmente, enquanto lutamos para imunizar as pessoas, não estamos imunes ao descontrole e à inação de quem lidera o governo federal, diariamente fomentando e acentuando novas crises, sem foco na principal: a pandemia.

Não se pode jogar com a vida, fazer dela objeto de meros discursos em busca de isenção.

O Brasil merece e exige respeito.

Nordeste do Brasil, 09 de abril de 2021.