Bolsonaro diz que nação tem por vocação a liberdade e que pode contar com as FA

IS Ingrid Soares

Durante cerimônia de passagem do Comando Militar do Sudeste em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (15/4), que o Brasil pode contar com as Forças Armadas e que a "nação tem por vocação a liberdade acima de tudo". O chefe do Executivo ressaltou ainda que a certeza de contar com a corporação "traz paz para governar". As falas são uma indireta ao lockdown, medida adotada por governadores e prefeitos em meio à pandemia e frequentemente criticada por ele. No evento, assumiu o posto o general Thomas Miguel Ribeiro Paiva no lugar do general Eduardo Fernandes.

"Quis o destino que eu aqui chegasse a essa posição. Só Deus sabe como. Não apenas pela vida, mas por uma campanha simplesmente atípica. Mas nós sabemos que ele escreve certo, por vezes, com linhas tortas. Nossa nação tem uma vocação: a liberdade acima de tudo e a certeza desse povo maravilhoso de mais de 210 milhões de pessoas de que as suas Forças Armadas, sempre dentro das quatro linhas da Constituição, não medirão esforço para nos garantir o oxigênio da vida que é a nossa liberdade. A certeza que temos de sempre contar com sua Marinha, seu Exército e sua Aeronáutica, nos traz a paz para governar", apontou.

O mandatário cumprimentou aos generais e voltou a falar em tranquilidade para governar. "Prezado general substituído e substituto, agradeço o trabalho prestado por vossas excelências, e cumprimento o novo comandante sabendo que estará ombreado com o destino maior de nossa nação. É a nossa tranquilidade, é a nossa paz para governar. Muito obrigada por esse momento. A todos os brasileiros, a certeza que podem contar, como sempre contaram, com o seu Exército brasileiro", concluiu.