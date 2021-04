Bruno Covas está com novos pontos de câncer no fígado e nos ossos

JM Jonatas Martins*

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), está com novos pontos de câncer localizados no fígado e nos ossos. O político foi internado no Hospital Sírio-Libanês na última quinta-feira (15/4), para a realização de exames de controle que confirmaram a presença da doença.

De acordo com o boletim médico, o prefeito está clinicamente bem e apto para continuar com as atividades pessoais e políticas. Bruno Covas tem alta prevista para o início da semana, após completar as etapas atuais do tratamento.

A quimioterapia e a imunoterapia estão previstas para sábado (17). As informações foram divulgadas em um boletim médico e compartilhadas nas redes sociais do prefeito.

No Instagram, Bruno Covas afirmou que não vai abaixar a cabeça. “Vou seguir lutando. Ainda tenho muito trabalho a fazer. Obrigado a todos pelo carinho de sempre. Rezas, orações, pensamentos positivos que recebo de todos os cantos me fazem mais forte nessa batalha”, comentou o político.



Covas está em tratamento contra o câncer desde outubro de 2019, quando foi diagnosticado com tumores no esôfago e no estômago. A doença foi descoberta após ser internado para tratar uma doença infecciosa da pele. Também foi revelado que há coágulos em uma artéria no pulmão do prefeito.

Prontamente, o prefeito deu início ao tratamento, por meio de sessões de quimioterapia. Sessões de radioterapia e imunoterapia também foram realizadas. Em junho do ano passado, Covas também foi diagnosticado com covid-19.

Neste ano, foi iniciada uma nova fase de recursos no combate ao câncer. Exames realizados em fevereiro evidenciaram sucesso da radioterapia no controle da doença no estômago. Ainda, foi detectado o surgimento de um novo nódulo no fígado, que gerou ajuste no tratamento de Covas.

Em 2021, Covas foi reeleito para o segundo mandato à frente da Prefeitura de São Paulo.



* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer