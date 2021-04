MPF deflagra nova fase da Postalis, e mira ex-presidente da CBF

RS Renato Souza

(crédito: Ascom/PR-SP)

O Ministério Público Federal (MPF) deflagrou nesta sexta-feira (23/4) uma nova fase da Operação Postalis. De acordo com informações do órgão, as ações ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pernambuco. A operação investiga lavagem de dinheiro e pagamento de propina para gestores do fundo de pensão dos funcionários dos Correios (Postalis).



As diligências correm sob sigilo, e de acordo com fontes ouvidas pelo Correio junto às investigações, um dos alvos é um ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que também é advogado.



Equipes da Polícia Federal teriam ido pela manhã na casa dele em Brasília. Também se investigam eventuais fraudes envolvendo o fundo de pensão do Serviço Nacional de Processamento de Dados (Serpro). Valores oriundos dos fundos de pensão seria enviados ilegalmente para o exterior, no esquema operado por brasileiros.