Ao criticar governadores, Bolsonaro diz estar na hora de ‘novo grito de independência’

ST Sarah Teófilo

(crédito: TV Brasil/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta segunda-feira (26/4) as medidas restritivas impostas por governadores para conter a disseminação do novo coronavírus no país, que soma mais de 390 mil mortes pela covid-19. Ao longo da pandemia, o chefe do Executivo tem constantemente criticado as medidas de isolamento e os gestores estaduais e municipais que as adotam.

“Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência. Não podemos admitir alguns pseudo governadores quererem impor a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade, mas sempre disse que além do vírus, tínhamos que nos preocupar com a questão do desemprego”, afirmou.

Bolsonaro disse ainda que “não foi o governo federal que obrigou vocês a ficarem em casa, não foi o governo federal que fechou comércio, não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Pode ter certeza, esse suplício está chegando ao fim. Brevemente voltaremos à normalidade com o apoio de todos”. As falas foram proferidas em inauguração 22 quilômetros da duplicação na BR-101 na Bahia.