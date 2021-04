Lira diz que reforma tributária deve ser discutida "em partes"

IM Israel Medeiros

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou, nesta segunda-feira (26/4) que as tratativas pela reforma tributária serão coordenadas pessoalmente por ele, e que a matéria será debatida "em partes". Em entrevista à Jovem Pan pela manhã, o político disse que deve se encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na tarde de hoje.

"Iremos até o dia de 3 de maio publicizar o texto que foi debatido ao longo de um ano e alguns meses na comissão mista. [...] Tenho agora à tarde reunião com o ministro Paulo Guedes", disse ele, ao detalhar que o encontro deve ser para falar sobre "a situação que o governo construiu a quatro mãos com o relator do texto na Câmara".

Isso, segundo ele, é necessário "para entendermos o que o governo prioriza e quais são os pontos convergentes, quais são os pontos mais fáceis, para que nós comecemos a votar e discutir a reforma tributária por partes", detalhou. O encontro do presidente da Câmara não consta na agenda oficial de Guedes e não foi confirmado pela assessoria do ministro.

Em suas redes sociais, Lira ressaltou que a agenda de reformas atrasou por causa da pandemia, mas disse que a reforma administrativa, por exemplo, já começa a ser discutida — referindo-se à reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que delibera, na tarde desta sexta-feira, sobre a admissibilidade do tema.

Vou coordenar pessoalmente e com os líderes da Casa os encaminhamentos para as tratativas da reforma tributária. Tivemos um atraso com o recrudescimento da pandemia mas a reforma administrativa, por exemplo, já começa a ser discutida com algumas audiências públicas. — Arthur Lira (@ArthurLira_) April 26, 2021

Lira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), tem o desafio de tentar aprovar reformas — promessas de campanha de Bolsonaro que passam, necessariamente, pelo ministro Paulo Guedes — em meio à segunda onda da pandemia no Brasil e à resistência dos partidos de oposição.

