Mourão sobre 2022: "Bolsonaro vai escolher outra pessoa no meu lugar"

ST Sarah Teófilo

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), disse que o presidente Jair Bolsonaro irá escolher outro vice para a chapa quando se candidatar à reeleição em 2022. "Até o presente momento, o que eu tenho visto é que ele precisaria de outra pessoa no meu lugar, apesar de ele nunca ter dito isso pessoalmente para mim. Mas a interpretação que eu tenho feito dos sinais que têm sido colocados é de que ele vai escolher outra pessoa para acompanhar ele aí nessa caminhada para reeleição", afirmou.

Mourão, então, pontuou que cogita ser candidato a senador pelo estado do Rio Grande do Sul. O vice-presidente disse que pretendia descansar, mas que também vê possibilidade de disputar uma cadeira no Senado, "pelas características do Senado, que estariam muito mais ao encontro da maneira como eu sou e como eu atuo". E, a partir daí, completou, "eu ter a oportunidade de continuar e auxiliar o país na busca do seu futuro, na busca das reformas que têm que ser feitas para que a gente se liberte da situação que estamos vivendo".

Questionado se poderia se candidatar a presidente, concorrendo contra Bolsonaro, ele voltou a afirmar que não existe essa possibilidade. "Por uma questão ética da maneira como fui formado e criado, como vice dele, eu nunca concorreria contra ele", frisou.