Bolsonaro: "Quem sabe São Paulo adote o Tarcísio para o ano que vem?"

IS Ingrid Soares

(crédito: Isac Nobrega)

O presidente Jair Bolsonaro repetiu elogios ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, nesta segunda-feira (26/04). Em conversa com apoiadores, o chefe do Executivo disse que titular da pasta "asfalta o que pode" e que tem feito obras, ainda que com menos recursos. Bolsonaro conversou com seguidores na chegada ao Palácio da Alvorada após viagem à Bahia.

“O Tarcísio está asfaltando o que pode. A gente está fazendo com menos. Estamos com um probleminha no orçamento. Agora vamos dar uma mexida e recuperar alguma coisa aí, sem furar o teto, ok?”, acrescentou.

O mandatário ainda brincou com outro apoiador, que pediu a ele que desse um recado ao ministro. O eleitor do presidente disse: "Abraço no Tarcísio e diga que ele orgulha a classe dos engenheiros". Bolsonaro então sugeriu que no próximo ano, o ministro poderá concorrer às eleições estaduais como governador de São Paulo.

"Quem sabe São Paulo adote o Tarcísio para o ano que vem?", disse Bolsonaro, rindo.

Não é a primeira vez que o presidente elogia o ministro da Infraestrutura. Em janeiro, em um evento na Bahia, Bolsonaro o chamou de "a figura mais importante" entre os ministros que compõem o governo. Há poucas semanas, em jantar entre Bolsonaro e empresários em São Paulo, Tarcísio Freitas foi bastante aplaudido.



Nos bastidores, auxiliares palacianos ressaltam que Freitas adota um perfil discreto. Ao mesmo tempo, tem feito o dever de casa com as entregas de obras pelo país. Ele ainda seria tido como um dos preferidos de Bolsonaro para compor a chapa de vice em 2022.

Nesta segunda-feira (26/04), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), disse que o presidente irá escolher outro vice para a chapa quando se candidatar à reeleição em 2022. "Até o presente momento, o que eu tenho visto é que ele precisaria de outra pessoa no meu lugar, apesar de ele nunca ter dito isso pessoalmente para mim. Mas a interpretação que eu tenho feito dos sinais que têm sido colocados é de que ele vai escolher outra pessoa para acompanhar ele aí nessa caminhada para reeleição", afirmou.