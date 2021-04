Delegado da PF: 70% da madeira defendida por Salles não tem dono

JV João Vitor Tavarez*

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva disse que boa parte da madeira apreendida pela corporação em janeiro. Ex-superintendente da PF no Amazonas, Saraiva prestou esclarecimentos sobre notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) em abril. O fato culminou na troca do delegado no comando da PF.

De acordo com Saraiva, 70% da madeira apreendidas em operação da PF, em fevereiro de 2021, não apareceu dono para reclamar. “Há provas claras de fraude, inclusive parte da madeira veio de área grilada”, disse Saraiva. Apesar da notícia-crime apresentada pelo delegado, o ministro Ricardo Salles afirma que a madeira apreendida é legal.

No início da sessão, os deputados Major Vitor Hugo (PSL-GO) e Carla Zambelli (PSL-SP), apoiadores de Bolsonaro, tentaram anular a realização do depoimento de Saraiva. A justificativa foi de que a fala do delegado não se relaciona com o foco da comissão.

* Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza