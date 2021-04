Ciro Nogueira diz que votou em Omar Aziz para presidência da CPI

RS Renato Souza

(crédito: Marcos Oliveira/Agencia Senado)

O senador Ciro Nogueira (PP) revelou ter votado no colega Omar Aziz (PSD) para presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aberta para investigar ações do governo em meio à pandemia de covid-19. Por conta da proximidade do parlamentar com o presidente Jair Bolsonaro, esperava-se que ele votasse em Eduardo Girão (Podemos).

A decisão de Nogueira é considerada uma traição por integrantes do Planalto, e representou a primeira derrota para o governo federal na comissão. Aziz, claro opositor do governo, que escolheu Renan Calheiros (MDB) para ser o relator do colegiado, deveria ter recebido sete votos, mas recebeu oito com a decisão de Nogueira.

Ciro Nogueira disse que votou em Aziz após ouvir a promessa de que os trabalhos serão conduzidos de maneira imparcial. “Eu votei no senhor, presidente. O senhor me pediu e eu votei no senhor, porque o senhor me disse que será um presidente imparcial”, disse Nogueira.

Ele declarou preocupações com a relatoria de Renan Calheiros, principalmente em assuntos envolvendo o estado de Alagoas, local de origem do parlamentar. Calheiros é um dos maiores críticos do governo dentro do Senado. Preocupado com a criação do grupo, o Planalto se prepara para comprar apoio de parlamentares.