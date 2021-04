CPI da Covid: Queiroga diz que discutirá "abertamente" o que tem feito na Saúde

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Tony Winston/MS)

Diante da possibilidade de ser convocado para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 no Senado Federal, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta quarta-feira (28/4), estar disposto a prestar qualquer informação que os senadores desejarem e que discutirá "abertamente" o trabalho que faz à frente da pasta da Saúde.

“Eu já falei para vocês que a minha preocupação imediata é com a CTI [Centro de Terapia Intensiva]. A CPI é uma atribuição do parlamento. Se eles me convocam, eu vou lá. E vou discutir abertamente o que eu tenho feito no Ministério da Saúde. Vocês todos estão vendo", disse Queiroga, após ser questionado sobre o plano da CPI.

A resposta foi dada no final do pronunciamento feito pelo ministro após a 3ª Reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

O ministro disse, ainda, que a pasta irá prestar as informações que os senadores desejarem. “Vamos contribuir com a sociedade brasileira. Acredito que estamos todos juntos no objetivo de enfrentamento à pandemia”, completou.

A CPI da covid-19 foi instalada na terça-feira (27) e os senadores acertaram que a primeira autoridade a prestar esclarecimentos será o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Na sequência, devem ser ouvidos os sucessores de Mandetta: Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga, nesta ordem.