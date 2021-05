Pazuello alega que assessores estão com covid e não irá à CPI nesta quarta

BL Bruna Lima RS Renato Souza

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, avisou que não vai comparecer presencialmente à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a covid-19 no Senado Federal nesta quarta-feira (05). O depoimento dele está agendado para começar às 10 horas. O general do Exército alega que dois assessores testaram positivo para o novo coronavírus.

O ex-ministro deve tentar autorização para depor à distância, pela internet, ou adiar em uma ou duas semanas sua oitiva. Os senadores avaliam quais os prejuízos para o andamento dos trabalhos de investigação com a ausência presencial de Pazuello. A avaliação é de que pela internet ele pode ser orientado quanto às perguntas realizadas pelos parlamentares.

Nos bastidores, fontes ligadas ao Executivo afirmam que a orientação para faltar ao depoimento presencial partiu do Palácio do Planalto. O governo está preocupado com o teor das declarações do militar. Ele vem recebendo auxílio de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro para enfrentar a sessão.

A gestão de Pazuello ocorreu no auge da crise da covid-19, com registro de estoques zerados de oxigênio em Manaus, aumento potencial de mortes e infectados pela covid-19 e atraso na compra de vacinas.