Eleições 2022

Bolsonaro diz que Aliança não sai este ano e que negocia com outros dois partidos "O Aliança, no meu entender, dificilmente vai se formar este ano. Estou acertando, na reta final", comentou o mandatário. A possibilidade é de que o chefe do Executivo escolha entre o Brasil 35, antigo Partido da Mulher Brasileira, ou ainda o PRTB, partido que abriga o vice-presidente, Hamilton Mourão