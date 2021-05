Barra Torres critica passeio de motocicleta do presidente Bolsonaro

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Jefferson Rudy)

O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, criticou, nesta terça-feira (11/5), durante depoimento à CPI da Covid do Senado, o passeio de motocicleta que o presidente Jair Bolsonaro fez no último domingo (9), acompanhado de vários outros motociclistas. Torres chamou o evento de "sanitariamente inadequado", por causa da aglomeração.

Barra torres deu sua opinião ao ser perguntado pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). A parlamentar quis saber também se o depoente, que é motociclista, participou do passeio.

"Eu não estive nesse evento, sou contra aglomeração, é nesse sentido. Nas mídias sociais dos grupos de motociclistas, apareceram vários moto grupos, com todas essas questões, mas eu, realmente, não compareci. Aliás, além de ser sanitariamente inadequado, não é preconizado, me preparava para estar aqui hoje com as senhoras e os senhores", disse Torres.

Perguntado pela senadora se era contra aglomerações, o chefe da Anvisa se posicionou contra vários tipos de comportamento do presidente durante a pandemia. "Não, não concordo com qualquer coisa que fale de aglomeração. Não usar álcool, não usar máscara e negar a vacina são coisas sem nenhum sentido do ponto de vista sanitário".