Senadora Rose de Freitas é alvo de operação da PF que apura desvios em contratos

CB Correio Braziliense

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12/5) uma operação para apurar organização criminosa que atuava na Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) entre 2015 e 2018. A senadora Rose de Freitas (MDB-ES) é um dos alvos dos mandados de busca e apreensão. O esquema envolve direcionamento de licitação e desvio de recursos públicos de contratos firmados com as prestadoras de serviço. Auditoria de dois anos de contratos realizada pela companhia estimou um desvio de cerca de R$ 9 milhões.

Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques, por envolver a senadora, que tem prerrogativa de foro. A Operação Corsários cumpriu dois mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão em residências e empresas em Vitória, Cariacica e Serra, no ES, e em Brasília (DF). Houve sequestro de bens e valores e a prisão em flagrante de um dos investigados por porte ilegal de armas de fogo.

A operação teve início com uma denúncia de exigência de propina por servidores da Codesa em contrato de locação de veículos. No decorrer da apuração, os policiais identificaram uma organização criminosa na empresa pública que interferia em licitações, superfaturava e desviava valores dos contratos.

Para obter essas vantagens indevidas, o grupo usava um escritório de advocacia que simulava a prestação de serviços advocatícios para dar aparência de legalidade à movimentação de valores. Conforme apuração, a lavagem de dinheiro também acontecia por meio da compra de imóveis de luxo e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.