Entenda as ofertas de vacina da Pfizer ao Brasil iniciadas em agosto de 2020

ST Sarah Teófilo

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O ex-presidente da Pfizer no Brasil e presidente da farmacêutica na América Latina, Carlos Murillo, disse nesta quinta-feira, (13/5) em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, no Senado, que a empresa fez três ofertas de vacina ao Brasil ainda em agosto do ano passado: nos dias 14, 18 e 26 daquele mês. Aos parlamentares, ele informou que as ofertas seriam de 30 milhões de doses ou de 70 milhões de doses e tinham validade de 15 dias, mas não foram respondidas pelo governo brasileiro.

As conversas já vinham ocorrendo desde maio do ano passado. Segundo Murillo, no dia 16 de julho, a farmacêutica forneceu ao Ministério da Saúde uma “expressão de interesse”, na qual resumiram as condições do processo que a Pfizer estava realizando com diversos países no mundo.

No início de agosto, aprofundaram alguns detalhes com representantes da pasta e, segundo o executivo, em uma reunião no dia 6 de agosto, o ministério manifestou possível interesse com a vacina. “Como consequência, fornecemos no dia 14 de agosto nossa primeira oferta, que era uma oferta vinculante”, disse.

Confira abaixo todas as ofertas detalhadas por ele:

Primeira oferta, 14 de agosto: duas ofertas de 30 milhões e 70 milhões, com as mesmas condições e mesmo preço;

Oferta de 30 milhões

-500 mil doses para 2020;

-1,5 milhão para o primeiro trimestre de 2021

-5 milhões para o segundo trimestre de 2021

-14 milhões para o terceiro trimestre de 2021

-9 milhões para quatro trimestre de 2021

Oferta de 70 milhões

-500 mil para 2020

-1,5 milhão para o primeiro trimestre de 2021

-5 milhões para o segundo trimestre de 2021

-33 milhões para o terceiro trimestre de 2021

-30 milhões para o quatro trimestre de 2021

Segunda oferta, 18 de agosto: duas ofertas de 30 milhões e 70 milhões, com as mesmas condições e mesmo preço

Oferta de 30 milhões

-1,5 milhão para 2020

-1,5 milhão para o primeiro trimestre de 2021

-5 milhões para o segundo trimestre de 2021

-14 milhões para o terceiro trimestre de 2021

-8 milhões para o quatro trimestre de 2021

Oferta de 70 milhões

-1,5 milhão para 2020

-1,5 milhão para o primeiro trimestre de 2021

-5 milhões para o segundo trimestre de 2021

-33 milhões para o terceiro trimestre de 2021

-29 milhões para o quatro trimestre de 2021

Terceira oferta, 26 de agosto: duas ofertas, de 30 milhões e 70 milhões

Oferta de 30 milhões

-1,5 milhão para 2020

-2,5 milhões para o primeiro trimestre de 2021

-8 milhões para o segundo trimestre de 2021

-10 milhões para o terceiro trimestre de 2021

-8 milhões para o quatro trimestre de 2021

Oferta de 70 milhões

-1,5 milhão para 2020

-3 milhões para o primeiro trimestre de 2021

-14 milhões para o segundo trimestre de 2021

-26,6 milhões para o terceiro trimestre de 2021

-25 milhões para o quatro trimestre de 2021

1º de novembro

-Atualização da oferta, oferecendo 2 milhões para o primeiro trimestre de 2021; 6,5 milhões para o segundo trimestre de 2021; 32 milhões para o terceiro trimestre de 2021; e 29,5 milhões para o quatro trimestre de 2021;

24 de novembro

Mesma oferta, com algumas considerações diferentes, principalmente em relação à execução do contrato.

15 de fevereiro de 2021

Oferta foi feita para 100 milhões de doses, considerando 8,7 milhões no segundo trimestre de 2021 e a maior parte nos terceiros e quarto trimestres.

8 de março de 2021

Oferta de 100 milhões, sendo 14 milhões até o fim do segundo trimestre de 2021 e 86 milhões no terceiro trimestre de 2021. Contrato foi assinado pelo governo.