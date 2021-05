STF desmente boatos sobre Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes

RN Ronayre Nunes

(crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Com dois comunicados, um nesta quarta-feira (12/5) e outro nesta quinta-feira (13/5), o Supremo Tribunal Federal (STF) veio a público desmentir boatos acerca dos ministros Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. O STF reiterou que as fakes news sobre as atividades dos ministros estão se expandindo, e pediu cuidado no compartilhamento de informações falsas por parte da população.



Sobre Moraes, o tribunal deixa claro que é falsa a montagem apontando que o ministro teria dito “Não terá voto impresso em 2022 e nem talvez Bolsonaro em 2022. O recado está dado”. Segundo o STF, Alexandre de Moraes jamais deu tal declaração.

Já sobre Mendes, o Supremo deixou claro que é falsa a informação que circula nas redes sociais apontando viagens do ministro em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) — com direito a jantares especiais nos voos. A nota explica que a mentira circula desde 2018 e reforça ainda que Gilmar Mendes sequer poderia viajar legalmente em aeronaves da FAB: "O STF informa que, de acordo com o Decreto 10.267/2020, somente o presidente do Supremo pode requerer transporte oficial da FAB, possibilidade vedada aos demais ministros. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral pode requerer o transporte, mas Gilmar Mendes deixou a presidência do TSE em 2018”.

Para esclarecer outros boatos sobre o Supremo, a comunicação do STF criou um fórum de checagens, que pode ser acessado pelo link.