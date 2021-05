Bolsonaro diz que Lula só ganha eleições em 2022 com fraude

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (14/5) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva só ganhará as eleições de 2022 por meio de fraude. Declaração foi feita durante cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural no Mato Grosso do Sul. O mandatário ainda se referiu indiretamente ao petista como "bandido" e voltou a defender a aprovação do voto impresso.



"Vejam o que acontece em alguns países aqui da América do Sul. O que aconteceu com a Venezuela, o que está acontecendo com a Argentina. Queremos isso para nós? Não vai (acontecer), porque, se Deus quiser, a gente vai aprovar o voto impresso lá. Porque o bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente na fraude. Ele só ganha na fraude ano que vem. Eu tenho falado, se o Congresso votar e promulgar uma PEC do voto impresso, teremos voto impresso no ano que vem. Eleições, dali para frente, só com voto impresso. Eu respeito as decisões do parlamento. Os outros poderes também têm que respeitar", disse em indireta ao Supremo Tribunal Federal (STF).



O chefe do Executivo ainda demonstrou preocupação sobre as indicações a ministros da Corte em 2023 e e disse que a grande responsabilidade está nas mãos da população. "Quem se eleger presidente em 2022 vai indicar, em 2023, dois ministros para o STF. E, de acordo com o perfil de quem chegar lá, saberemos o perfil de quem vai ser indicado. A responsabilidade é muito grande. Está nas mãos de cada um", destacou.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou que caso Lula concorra às eleições de 2022 e vença, “nunca mais vai sair”. Ele ainda o chamou de "filho do capeta". "A canalhada da esquerda continua a mesma coisa. E uma turma ainda quer votar nesse filho do capeta aí. Olha, se esse cara voltar, nunca mais vai sair. Escreve aí”, apontou. Nessa quinta-feira (13), o mandatário chamou Lula de "ladrão de nove dedos".