Bolsonaro volta a criticar quem cumpre isolamento: "Idiotas"

AF Augusto Fernandes

O presidente Jair Bolsonaro renovou as críticas às pessoas que respeitam o isolamento social como forma de prevenção contara a pandemia da covid-19. Ao conversar com apoiadores na manhã desta segunda-feira (17/5), em frente ao Palácio da Alvorada, ele classificou de "idiotas" as pessoas que ficam em casa para se proteger da doença.

No mesmo comentário, ele elogiou os produtores rurais por continuarem trabalhando em meio à crise sanitária. “O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, o 'fique em casa'. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome. Daí, ficam reclamando de tudo", comentou Bolsonaro.

Durante a conversa com seus eleitores, Bolsonaro não usava máscara. Além disso, ele cumprimentou diversas pessoas e chegou a abraçar alguns apoiadores. Desde o início da pandemia, o mandatário tem desrespeitado as recomendações sanitárias de distanciamento social e uso de proteção facial para impedir a proliferação da covid-19.

Em outra parte da conversa, o presidente reclamou de quem é contra a utilização de cloroquina como tratamento da covid-19, por mais que o remédio não tenha comprovação científica de que é eficaz contra a doença.

Uma mulher pediu para que Bolsonaro vetasse um projeto de lei ainda em tramitação no Congresso que propõe a autorização do comércio de derivados da cannabis para fins medicinais no Brasil. O presidente garantiu que não sancionará a matéria caso seja aprovada, e ainda ironizou: “Engraçado, maconha pode, cloroquina não pode”. “A esquerda pega uma oportunidade para querer liberar drogas. Maconha e cocaína faz (sic) bem”, ponderou.