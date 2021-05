Marcos do Val diz que pedirá substituição de Calheiros na relatoria da CPI

ST Sarah Teófilo

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse que irá pedir a mudança do relator da comissão, retirando Renan Calheiros (MDB-AL) do posto e colocando Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no lugar.

Para o parlamentar, a postura de Calheiros ao pedir a prisão do ex-secretário de comunicação atrapalhou o andamento da comissão, com os depoentes mais temerosos. "Renan criou um terror. Esse mandado de prisão que ele fez ele intimidou os outros depoentes. Todo mundo vem blindado", disse ao Correio.

Hoje a CPI conta com o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, que chegou pouco antes das 9 da manhã na sala da comissão.Para Marcos do Val, o depoimento do ex-chanceler será "um vexame". "Ele é muito ruim de oratória". Calheiros é visto como um algoz do governo, mas sua posição não difere muito da do senador Randolfe, que é um crítico ferrenho ao governo federal. "Não é a primeira vez, nem será a última", disse Renan sobre a investida de Marcos do Val.

Na cúpula da CPI, a oposição tem maioria.Marcos do Val já conversou com o senador Eduardo Girão, da base governista, sobre a proposta de mudar o suplente e fala agora com outros parlamentares. Do Val estava acompanhando a sessão remotamente, e veio presencial justamente para a proposta.