Araújo empurra culpa para Pazuello

A situação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello ficou mais complicada depois do depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo à CPI da Covid. Ontem, o ex-chanceler enfatizou, a todo momento, que decisões no âmbito da pandemia, como negociações internacionais para aquisição de vacina, insumos ou cloroquina, foram responsabilidade da pasta então chefiada pelo general. O Itamaraty, conforme o depoente, atuava de forma “secundária”, sempre sob orientações e solicitações da Saúde. Problemas apontados pelos senadores acabaram empurrados para Pazuello, que será ouvido hoje.

Em relação ao consórcio Covax Facility, por exemplo, Araújo afirmou que a decisão de aderir ao mínimo oferecido foi do Ministério da Saúde. O Brasil adquiriu doses para vacinar 10% da população, mas tinha a opção de comprar o suficiente para imunizar 50%. Segundo o ex-chanceler, as negociações ocorreram com a presença do Itamaraty, mas as definições cabiam à Saúde.

“Essa decisão não foi minha, foi do Ministério da Saúde, dentro da sua estratégia de vacinação”, disse, ao ser questionado pelo relator, Renan Calheiros (MDB-AL). Perguntado sobre o motivo da demora para a assinatura de contrato, o que ocorreu em setembro, respondeu que diversos países pediram mais tempo para análise e negociação de termos e que ele havia enviado uma carta, ainda em julho, manifestando interesse de adesão à aliança.

No caso da cloroquina — medicamento sem eficácia comprovada contra a covid-19 e que foi amplamente difundida pelo governo federal —, Araújo afirmou que o Itamaraty agiu para buscar no exterior insumos destinados à produção do remédio, e arrematou: “Foi o Ministério da Saúde que pediu para viabilizar a importação”. Segundo ele, houve uma busca de insumos na Índia, com troca de mensagens com autoridades locais. Ao ser questionado se Bolsonaro atuou nessas negociações, respondeu que o presidente pediu a ele para viabilizar o contato com o primeiro-ministro da Índia.

Araújo frisou que a adoção de políticas e estratégias no âmbito da pandemia cabiam primordialmente ao Ministério da Saúde.

Como adiantado na edição de ontem do Correio, essa foi uma das estratégias escolhidas para o depoimento do ex-chanceler: remeter questões de vacinação ao Ministério da Saúde. Segundo o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigo (Rede-AP), Araújo “comprometeu Pazuello”. “Parece haver um abandono de Pazuello. O melhor que ele poderia fazer no dia de amanhã (hoje) seria colaborar com a CPI, ou todos os elementos vão levar a apontá-lo como responsável pela morte de milhares de brasileiros”, alertou.

Calheiros fez coro: “Com esse esforço, com essa declaração, ele transfere o ônus dos equívocos para a pasta da Saúde e para quem a ocupou”.

China

O ex-ministro negou que tenha promovido ataques à China, apesar do histórico de animosidade dele com o país asiático. “Jamais promovi nenhum atrito com a China. Seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos com a pandemia decorrem de uma política externa que foi implementada com os nossos objetivos, mas não era de alinhamento automático com os Estados Unidos nem de enfrentamento com a China”, sustentou.

Só no ano passado, porém, o ex-chanceler interferiu duas vezes depois que um dos filhos do chefe do Executivo, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), disparou contra os chineses. No último episódio, em novembro, o Itamaraty chegou a enviar uma carta chamando a resposta chinesa ao parlamentar de ofensiva e desrespeitosa.

Ao comentar a questão, Araújo foi acusado de mentir, em especial, pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). “Na minha análise pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Eu peço a Vossa Excelência que não faça isso”, reprovou o parlamentar. Em outros momentos, o ex-chanceler negou que falas polêmicas contra o embaixador chinês no Brasil e contra o país, por parte dele, de Bolsonaro e de outras autoridades do governo tenham prejudicado as relações com o gigante asiático.



Kátia Abreu dispara contra ex-chanceler

As senadoras integrantes da bancada feminina criticaram duramente o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, ouvido ontem na CPI da Covid. Kátia Abreu (PP/TO), com quem o ex-chanceler teve uma rixa antes de perder o cargo, afirmou que a gestão dele levou o país a um naufrágio na política internacional, servindo como uma “bússola que nos direcionou ao caos”. A líder da bancada, Simone Tebet (MDB-MS), acusou o depoente de “crime de falso testemunho e calúnia”.

Isso porque, no período que antecedeu a sua exoneração, Araújo acusou Kátia Abreu de atuar em favor dos interesses da China nas negociações de infraestrutura que envolve a tecnologia 5G. O caso segue na Justiça, mas o ex-chanceler não quis se retratar. “Eu simplesmente disse a verdade, simplesmente relatei um fato. Então, eu jamais vou me arrepender de dizer a verdade”, afirmou. A resposta foi ao senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que havia perguntado se o depoente “não desejaria aproveitar seu depoimento para pedir desculpas à senadora (...) pelas palavras com que a acusou injustamente, levianamente”.

Tebet sugeriu prisão a Araújo, por crime de falso testemunho e calúnia na acusação de tráfico de influência por parte de Kátia Abreu. O ex-ministro destacou que o tema está judicializado e que as testemunhas falarão em juízo.

Kátia Abreu, por sua vez, criticou o depoimento do ex-chanceler. Disse que ele tem uma “memória seletiva, para não dizer uma memória leviana”, já que “não se lembra de nada que importa do que ocorreu efetivamente”. Segundo ela, Araújo faltou com a verdade ao negar que tenha atacado a China, relembrando que, na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, ele teria proferido sérios ataques contra o principal parceiro econômico brasileiro a ponto de a “AGU (Advocacia-Geral da União) pedir encarecidamente que um pedaço fosse retirado ou vai dar um problema diplomático seríssimo”. “E adivinha de quem era esse trecho? De Vossa Senhoria, em que atacava fortemente a China”, completou.

A senadora sustentou que o artigo de Araújo, publicado em agosto de 2020 com o título de “Comunavírus”, é outro exemplo de embate aos chineses. “Isso não é ataque?”, questionou.

O ex-chanceler negou atritos com a China e chegou a dizer que as relações comerciais com o país tiveram um incremento durante sua gestão, mas Kátia Abreu rebateu, afirmando que o aumento foi adquirido “a despeito do senhor” e “graças à competência dos pesquisadores do Brasil e produtores rurais”. (BL e ST)



Senadores ameaçados

Senadores integrantes da CPI estão recebendo ameaças pelo WhatsApp. Os principais alvos são o relator do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), e o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O Correio teve acesso a parte das mensagens. Em uma delas, um homem alerta que a ordem é fazer ameaças. Outros repetem ofensas feitas pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) a Calheiros. E há, ainda, insinuações mais graves. “Vocês irão se arrepender”, escreveu uma pessoa. “Para de prejudicar o Brasil. Nesta vida, tudo tem retorno”, disse outra.

Líder do DEM, o senador governista Rogério Carvalho (RO) criticou a tentativa de intimidação. “Ameaça de qualquer natureza é algo inconcebível. Agora, precisamos apurar o que houve”, afirmou. Alessandro Vieira (Cidadania-SE) destacou que os parlamentares não vão se intimidar. (Luiz Calcagno)



O depoimento

Veja os principais trechos do que disse o ex-ministro

Afirmou não existir política internacional única contra pandemia

“As orientações surgiram em diferentes momentos, quase sempre vieram a partir do Ministério da Saúde, de acordo com o requisito do momento (...). Mas não tenho conhecimento de um plano único da dimensão internacional do enfrentamento à pandemia.”

Negou ter feito ataques à China

“Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como antichinesa”, disse. Apesar de negar atritos, em pelo menos dois momentos no ano passado, o Itamaraty emitiu nota em defesa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), depois que o filho do presidente fez críticas à China e recebeu resposta da embaixada chinesa no Brasil.

Atribuiu ao Ministério da Saúde as decisões sobre vacinas

“Dessa decisão, eu não conheço o fundamento técnico. Para entrar pedindo os 10%, foi uma decisão tomada, entendo, pelo Ministério da Saúde, e não sei se se coordenou com outros órgãos, mas não com o Itamaraty.”

Admitiu não ter comunicado Bolsonaro sobre carta da Pfizer com oferta de vacinas

“Presumia que o presidente já sabia (…), porque o telegrama informava que a carta havia sido dirigida diretamente ao presidente, ao chefe da Casa Civil, ao ministro da Economia e ao ministro da Saúde.”

Refutou interferência do Itamaraty para facilitar importação de oxigênio doado pela Venezuela

“A doação foi oferecida pelo governo venezuelano”, disse, negando ter tentado ligar para o governo do país vizinho com o objetivo de organizar o transporte ou sequer para agradecer a ajuda humanitária.

Disse que Bolsonaro não pediu para definir negociações de vacinas

“Não me recordo de reuniões em que se falasse: ‘Olha, vamos comprar tal vacina ou não vamos comprar’. Exceção de uma reunião em março, final de fevereiro, que se decidiu que o presidente ia entrar em contato com o presidente da Pfizer para obtenção da vacina”. Segundo o ex-chanceler, decisões específicas sobre “vamos definir a compra de vacina de tal país”, normalmente não eram tomadas em reuniões com Bolsonaro.