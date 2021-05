Presidente do Ibama é afastado pela Justiça em operação que mira contrabando

CB Correio Braziliense

O presidente do Ibama, Eduardo Bim, foi afastado do cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é um dos alvos da operação Akuanduba , que investiga supostos crimes relacionados ao contrabando ilegal de madeira. Além de Bim, outras nove pessoas foram afastadas de suas funções.

Eduardo Bim assumiu o instituto em 2019, indicado por Ricardo Salles. Advogado e procurador da Advocacia-Geral da União (AGU), Bim se posiciona pela desburocratização das leis ambientais e é autor de livros jurídicos que tratam de temas de licenciamento ambiental.

Cerca de 160 policiais federais cumprem 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Pará em operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (19/5). A Operação Akuanduba faz buscas em endereços ligados ao ministro Ricardo Salles e ao Ministério do Meio Ambiente.

A ofensiva visa apurar crimes contra a administração pública - corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação de contrabando - supostamente praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro, diz a PF.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início em janeiro deste ano "a partir de informações obtidas junto a autoridades estrangeiras noticiando possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira".

A corporação informou que o nome da ofensiva, Akuanduba, faz referência a "uma divindade da mitologia dos índios Araras, que habitam o Estado do Pará". "Segundo a lenda, se alguém cometesse algum excesso, contrariando as normas, a divindade fazia soar uma pequena flauta, restabelecendo a ordem", registrou a PF em nota.