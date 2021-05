Moraes desarquiva queixa-crime contra Salles por fala da "boiada"

RS Renato Souza

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desarquivou nesta quarta-feira (19/5) uma notícia-crime apresentada contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na ocasião, Salles foi alvo do pedido de investigação por ter dito em uma reunião presidencial que era hora de "passar a boiada".

As declarações ocorreram no dia 22 de abril do ano passado, em reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe. O encontro foi alvo de acusações do então ministro da Justiça Sergio Moro, que acusou o chefe do Executivo de tentar interferir na Polícia Federal.

No despacho que desarquiva o caso, Moraes atende pedido da Polícia Federal. A corporação, autorizada pelo magistrado, cumpre mandados de busca e apreensão e de quebra de sigilo contra Salles. As ações foram determinadas sem consulta ao procurador-geral da República, Augusto Aras, o que revela perda de credibilidade do chefe do Ministério Público junto ao Supremo.

A notícia-crime reaberta tinha sido arquivada após parecer de Aras, que disse não entender que existia indício de crime no caso.