Simone Tebet sobre Pazuello: 'Vestimos uma camiseta com um alvo no peito'

RD Roger Dias - Estado de Minas

(crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) fez um discurso emocionado durante o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid, mas não deixou de fazer críticas pesadas à atuação do ex-chefe da pasta o enfrentamento à pandemia.

Ela comparou a pandemia no Brasil a um conflito armado, em que os soldados foram colocados sem armas.



“Estamos em uma guerra civil não declarada. O Ministério da Saúde nos deixou em campo aberto, sem armas, porque não temos vacina. Com isso, vestimos uma camiseta com um alvo no peito ou no pulmão”.



Em outro momento, a deputada citou uma declaração de Pazuello, que afirmou que “dizer para o general se tem gestão no Ministério da Saúde é o mesmo que perguntar se a chuva molha”.

“Vossa Senhoria, no ministério, não fez chover. Aliás, nem soprou uma brisa para que nuvens de chuva pudessem chegar", disparou a senadora.

“Vossa senhoria não utilizou o melhor Plano de Imunizações do mundo, porque não havia vacinas e nem como aplicá-las. Não fizemos o dever de casa”, completou a senadora.



Ela também lembrou das 440 mil vidas perdidas na pandemia: “A CPI é um grito dos inocentes que partiram. Eu como muitas mães ou filhas do país, estamos comovidas pelo que tem ocorrido nesse momento”.