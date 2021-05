De máscara, Bolsonaro participa de posse do presidente do Equador

ST Sarah Teófilo

(crédito: Youtube/Presidência do Equador)

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira (24/5) da cerimônia de posse do novo presidente do Equador, Guillermo Lasso, ex-banqueiro e de centro-direta. Ele foi eleito em abril deste ano e a ida de Bolsonaro à cerimônia é uma sinalização de que há intenção de se aproximar mais do governo equatoriano chefiado, agora, por uma figura mais conservadora.

O presidente brasileiro foi ao país acompanhado dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho de Bolsonaro, Filipe Barros (PSL-PR) e Marcos Feliciano (Republicanos-SP). O mandatário desembarcou de máscara e participou da cerimônia, que durou quase 4 horas, também com o equipamento de proteção individual (EPI) que evita a contaminação por covid-19.

Ele chegou a Quito, capital do país, na noite do último domingo (23), depois de participar de um ato político com motociclistas no Rio de Janeiro. No local, que teve a presença do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, Bolsonaro e o general não usaram máscara e causaram aglomerações. Na Assembleia Nacional, onde ocorreu a posse, ele foi recebido pela presidente Guadalupe Llori.

Essa é a primeira viagem ao exterior do presidente Bolsonaro desde o início da pandemia, em março de 2020.