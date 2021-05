'Brasil perde um grande homem público', diz Doria sobre morte de Jaime Lerner

AE Agência Estado

(crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lamentou, em publicação no Twitter, a morte do ex-governador do Paraná Jaime Lerner. "O Brasil perde um grande homem público, extraordinário arquiteto e urbanista. A morte do ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, comove a todos. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos", escreveu Doria.