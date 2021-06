Bolsonaro anda de moto e assiste a missa em igreja de Formosa

IS Ingrid Soares

(crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a agenda sem compromissos oficias no feriado de Corpus Christi para andar de moto e visitar uma igreja em Formosa (GO). Durante a missa da qual participou, o mandatário fez uso de máscara e tirou fotos com apoiadores, gerando aglomeração. Em seguida, fez um passeio nos arredores do Salto do Itiquira e retornou para o Palácio da Alvorada por volta das 12h40.



Nas redes sociais, internautas postaram registros do passeio do chefe do Executivo.

Bolsonaro hoje visitou de surpresa minha cidade. Formosa-gohttps://t.co/VtESiH75Ze — Wanderson Morais (@WandersomMorais) June 3, 2021

Em pronunciamento em cadeia nacional na noite de ontem (3/6) em meio a panelaço nacional, o presidente prometeu que "neste ano, todos os brasileiros, que assim o desejarem, serão vacinados". Declaração é semelhante à realizada em março, quando garantiu que o país terá mais de 500 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus até o fim de 2021. Hoje, apenas 10% da população brasileira receberam duas doses de imunizantes contra a covid-19. Mais de 467 mil pessoas foram vitimadas fatalmente pelo vírus no país.

No último dia 1, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu o prazo de cinco dias para Bolsonaro explicar por que circula em público sem usar máscaras, gerando aglomerações em meio à pandemia. O magistrado é o relator de uma ação do PSB que acusa o chefe do Executivo de descumprir medidas sanitárias. Na ação levada ao Supremo, o PSB pede que seja determinado ao presidente que não circule sem a proteção facial, sob pena de multa.