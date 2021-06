Movimento pró-armas organiza ato na Esplanada para o próximo mês

IS Ingrid Soares

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Manifestantes realizarão no próximo mês o II Encontro Proarmas pela Liberdade na Esplanada dos Ministérios, no dia 9 de julho. Em Brasília, a previsão é de que ocorra às 10h com concentração em frente à Catedral de Brasília, com a presença de caravanas de diversos estados do país.

Um dos organizadores de uma caravana vinda de Belo Horizonte, Marcão, relata que apenas seu grupo pretende levar 3,5 mil pessoas à capital durante o ato. “Esperamos que seja grande e que faça a diferença. A ideia não é o ato do cidadão comum ter arma. É sobre a liberdade de escolha. A ideia é essa, é o slogan do encontro. Que todo cidadão tem direito. Hoje, quem anda armado é o bandido. O cidadão tem que ter direito de escolha”, defende.

No ano passado, na mesma data, o movimento reforçou apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro e à luta contra a “demonização” de atiradores esportivos, colecionadores e caçadores. Além dos participantes, diversos clubes de atiradores do país se encontraram na Catedral e seguiram pelo gramado da Avenida das Bandeiras.

Em abril, Bolsonaro assinou quatro decretos criados para facilitar o acesso dos brasileiros a armas de fogo. A flexibilização para adquirir os armamentos foi uma de suas promessas de campanha e é uma de suas bandeiras de defesa.