Ministra Ana Arraes afasta servidor do TCU responsável por "estudo paralelo"

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução/TCU)

A presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministra Ana Arraes, autorizou, na tarde desta quarta-feira (9/6), o afastamento por 60 dias do auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques de suas funções do órgão. O nome do auditor foi indicado como o autor de um relatório que distorce os números de mortes por covid-19 no país. A informação foi divulgada nesta terça-feira (8/6), pelo Blog do Vicente.

Mais cedo, o corregedor do Tribunal, Bruno Dantas, formalizou um pedido para abertura de processo administrativo disciplinar contra Alexandre. Segundo ele, o documento aponta fatos “que, se comprovados, se revestem de extrema gravidade, na medida em que, além da possível infração disciplinar, atingem de maneira severa a credibilidade e a imagem institucional do Tribunal de Contas da União”.

Com a decisão de Arraes, será bloqueado o acesso do servidor aos sistemas internos e ao prédio do órgão. Além disso, a Polícia Federal vai abrir um inquérito para apurar as ações.