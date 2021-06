Braga Netto: "Forças Armadas estão coesas e disciplinadas"

IS Ingrid Soares

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, afirmou durante cerimônia de comemoração aos 22 anos do Ministério da Defesa e de entrega da Ordem do Mérito da Defesa, que sua pasta e as Forças Armadas “estão coesas e disciplinadas na preservação dos mais caros valores nacionais”. Declaração ocorre uma semana após o Exército decidir pela não punição do general Eduardo Pazuello.

O ex-ministro da Saúde subiu em um palanque e andou de moto com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no mês passado, o que é proibido para membros das Forças Armadas. Na semana passada, o general concluiu que o general não cometeu "transgressão disciplinar", e o procedimento administrativo contra ele foi arquivado.

“A Defesa e as Forças Armadas estão coesas e disciplinadas na preservação dos mais caros valores nacionais, no propósito de atuarem como vetores de estabilidade institucional para garantir a soberania e a manutenção da paz e da liberdade da população brasileira”, declarou.

Também estiveram presentes na solenidade o presidente Jair Bolsonaro, ministros, os comandantes das Forças Armadas e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).