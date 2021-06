Bolsonaro ironiza Doria que prometeu multá-lo: "Virou doninho de SP?"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro ironizou, nesta sexta-feira (11/6), a declaração do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que prometeu a aplicação de multa ao presidente Jair Bolsonaro caso ele não utilize máscara em viagem ao estado. O mandatário comentava sobre um passeio de moto que realizará na capital previsto para este sábado (12), e reagiu a um comentário de um apoiador sobre a medida chamando o tucano de "doninho de São Paulo". Declaração ocorreu na saída do Palácio da Alvorada.

"Eu nem discuto. Quem é o governador de São Paulo? Não sei quem é, desconheço. É dono de São Paulo agora? Virou dono agora? Doninho de lá? Virou doninho de São Paulo? 'Aqui, eu multo'. É assim o negócio lá?", alfinetou.

Ainda pela manhã, o presidente desembarcou em São Mateus (ES), onde participará de uma cerimônia de entrega do Residencial Solar São Mateus.

No último dia 9, Doria disse que Bolsonaro será multado se participar de um movimento de rua no estado sem o uso de máscara de proteção. "Ele será multado como qualquer outro cidadão que não usar máscara".

Bolsonaro planeja participar, no próximo sábado (12), de um passeio de moto com simpatizantes do governo. O presidente prevê a participação de 100 mil motos, em um percurso de 120 quilômetros, na capital paulista.