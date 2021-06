Bolsonaro diz que brasileiros vivem "opressão" por conta de máscaras

AF Augusto Fernandes

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Ao defender a proposta de que as máscaras faciais deixem de ser utilizadas pela população em meio à pandemia da covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse que a exigência do equipamento de proteção tem servido apenas para oprimir os brasileiros e causar a aplicação de multas desnecessárias.

"Conversei com (o ministro da Saúde, Marcelo) Queiroga, dei a notícia um pouco mais cedo. Ele vai fazer um estudo de modo que possamos sugerir ou orientar a desobrigação do uso da máscara para quem já foi vacinado ou para quem já contraiu o vírus. A gente não pode viver numa opressão a vida toda sobre isso aí", comentou Bolsonaro, em live nas redes sociais nesta quinta-feira (10/6).

A utilização de máscara é recomendada por autoridades sanitárias para impedir a proliferação de variantes mais agressivas da covid-19. No caso do Brasil, o equipamento é ainda mais indispensável visto que o país está longe de chegar à marca de metade dos habitantes vacinados e está prestes a vivenciar uma terceira onda de casos e mortes pela pandemia.

Por mais que o uso do acessório de proteção seja obrigatório, por diversas vezes Bolsonaro dispensa a sua utilização. O presidente, inclusive, promove aglomerações sem se proteger com a máscara facial, atitudes que favorecem a disseminação do novo coronavírus.

Mesmo assim, ele quer acabar com a obrigatoriedade por entender que a sociedade não pode mais ficar refém do equipamento. "Não impus nada para ele (Queiroga). É possível a Saúde apresentar um estudo da desobrigatoriedade da máscara? Ele falou que é possível. Vamos fazer isso. Vamos ficar refém de máscara até quando?", ponderou.