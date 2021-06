Bolsonaro diz que Renan Calheiros é "especialista em desvio de recursos"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro atacou, nesta segunda-feira (14/6), o relator da CPI da covid-19, senador Renan Calheiros (MDB-AL). O mandatário disse que o parlamentar é “especialista em desvio de recursos”. A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

“Vocês estão acompanhando o Senado americano? Investigando a origem do vírus, possíveis medicamentos para a cura. Bem diferente disso que está acontecendo aqui. O Renan falou claramente que não quer apurar desvios de recursos. Ele devia apurar, porque ele é especialista nisso, né?”, alfinetou, criticando fala anterior de Calheiros, de que o foco da CPI não é investigar governadores, mas eventual omissão do governo federal em meio à pandemia de covid-19, que já provocou a morte de mais de 487 mil brasileiros.

Copa América



Bolsonaro ironizou as críticas que o governo vem recebendo por ter concordado com a realização da Copa América no Brasil. "Quem foi contra, não poderia ter visto. É que a Copa América transmite covid, os outros campeonatos, não", disse.