TCU cria comissão para investigar auditor que fez estudo paralelo sobre covid

A presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes, instituiu uma Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), composta por auditores federais de controle externo, para apurar, no prazo de 60 dias, possíveis irregularidades cometidas pelo auditor Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques. Ele foi apontado como autor de um “estudo paralelo”, no qual sustenta que metade das mortes creditadas à covid-19 não ocorreu por causa da doença.

O servidor foi afastado da função de supervisor no Núcleo de Supervisão de Auditoria. O estudo foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro, no último dia 7, como sendo do TCU.

“Ali, o relatório final não é conclusivo, mas disse que em torno de 50% dos óbitos por covid no ano passado não foram por covid, segundo o Tribunal de Contas da União”, disse o presidente. O TCU logo o desmentiu. “O TCU esclarece que não há informações em relatórios do Tribunal que apontem que ‘em torno de 50% dos óbitos por covid no ano passado não foram por covid’, conforme afirmação do presidente Jair Bolsonaro”, ressaltou. Depois, apurou-se a existência do “estudo paralelo”.

Alexandre, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, informou que foi o próprio pai o responsável por repassar o documento ‘paralelo’ ao presidente Jair Bolsonaro. Por causa do relatório, Alexandre foi convocado a prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, e seu depoimento é previsto para a próxima quinta-feira (17).

O presidente da comissão que vai apurar a conduta de Alexandre é Márcio André Santos de Albuquerque, auditor do TCU desde 2000. O grupo também será composto por Frederico Julio Goepfert Junior, auditor do órgão desde 1998, e Pedro Ricardo Apolinario de Oliveira, assessor do ministro Benjamin Zymler, relator dos casos da covid no TCU.