Ex-secretário do AM fala em "ênfase" de Capitã Cloroquina sobre 'tratamento precoce'

ST Sarah Teófilo

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, nesta terça-feira (15/6), o ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo falou que havia uma “ênfase” por parte da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”, sobre o chamado tratamento precoce.

A secretária incentiva, ao longo da pandemia, o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como cloroquina e ivermectina, no que ela chama de “tratamento precoce”, que é, na verdade, a indicação de medicamentos ineficazes no estágio inicial de sintomas da covid-19. Acompanhamento inicial célebre é incentivado pela comunidade científica, que refuta o uso dos referidos medicamentos em qualquer fase da doença.

No início do ano, quando o estado do Amazonas enfrentava iminência de falta de oxigênio nas unidades de Saúde, Mayra foi ao local. Na ocasião, atuou no lançamento do aplicativo TrateCov, que incentivava o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra covid-19, indicando cloroquina no combate ao coronavírus até para bebês. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu na semana passada, em depoimento à CPI, que os referidos medicamentos não possuem eficácia comprovada contra a doença.

Campêlo pontuou, durante o depoimento ao colegiado nesta terça-feira, que no dia 4 de janeiro recebeu a secretária Mayra em uma primeira reunião. “Vimos uma ênfase da doutora Mayra Pinheiro em relação ao tratamento precoce e relatando um novo sistema que poderia ser utilizado e que seria apresentado oportunamente. Chamava-se TrateCov”, afirmou.

O ex-secretário afirmou que a viagem da secretária “se deu mais com ênfase na atenção primária, ou seja, as reuniões eram para trabalhar com as prefeituras, e a Prefeitura de Manaus”. Segundo ele, naquela época, a gestão da prefeitura havia acabado de assumir com muitas dificuldades na gestão, inclusive com falta de medicamentos.

Campêlo disse ainda que informou ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a crise do oxigênio, com dificuldade logística da fornecedora White Martins, no dia 7 de janeiro à noite. Em depoimento à CPI, Pazuello disse inicialmente que soube da crise no dia 10 de janeiro. No seu segundo dia de depoimento, voltou atrás e afirmou que soube no dia 7. Mayra Pinheiro diz que soube do ministro do problema no dia 8 de janeiro.