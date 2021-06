Eduardo Bolsonaro compara tomar vacina com tratamento de viciados em crack

AM Ana Mendonça*

(crédito: Agência Brasil)

O filho ‘03’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), usou as redes sociais, nesta terça-feira (15/6), para afirmar que é contra a vacinação obrigatória contra a covid-19 no Brasil.



O deputado comparou os viciados em crack e o tratamento compulsório com as pessoas que não querem tomar a vacina e são obrigadas.

“Viciado em crack não pode ser compulsoriamente tratado, mas você tem que ser obrigado a tomar vacina. Complicado…”, escreveu.

No Brasil, por 10 votos a 1, o Plenário do Supremo Tribunal (STF) estabeleceu a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19, com a ressalva de que as pessoas não sejam forçadas a se imunizar.

Quem não tomar a vacina pode sofrer algumas sanções, conforme previsão em lei.

Durante a pandemia da covid no Brasil, a família Bolsonaro vem tendo atitudes "negacionistas". O presidente Jair Bolsonaro chegou até mesmo a negar a compra de vacinas e citou uma supernotificação de mortes no país.

Além disso, Bolsonaro é a favor do tratamento precoce e o uso de remédios que não tem comprovação científica contra a covid-19.



