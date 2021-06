Lula diz não saber se vai para atos contra Bolsonaro no sábado (19/6)

RS Renato Souza

(crédito: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

Em meio a debates sobre as eleições do ano que vem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ainda não decidiu se vai comparecer aos atos contra o presidente Jair Bolsonaro, agendados para ocorrer em todo o país no próximo sábado (19/6). De acordo com o petista, a presença dele poderia "politizar" as manifestações.

O PT decidiu apoiar os atos, e divulga nas redes sociais da sigla. "Eu ainda não sei se vou na manifestação. Tenho uma preocupação. Não quero transformar um ato político em um ato eleitoral. Não quero os meios de comunicação explorando isso com o Lula se apropriando de uma manifestação convocada pela sociedade brasileira", escreveu Lula no Twitter.

Lula disse ainda que os manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro tomam cuidados sanitários nas manifestações, enquanto os apoiadores do presidente não se preocupam com a disseminação do vírus. "Veja a diferença entre as manifestações contra o genocida e os atos promovidos por ele. Um lado usa máscara, álcool em gel, o outro lado vai sem máscara e nega a vacina", completou.

Para o petista, as aglomerações dos atos contra Bolsonaro não podem ser criticadas diante das políticas do governo. "Não adianta falar que 'ah, mas o povo agora está aglomerando'. O povo está aglomerado todo dia e faz tempo. Para trabalhar, para pegar ônibus. E sem estar todo mundo vacinado, porque o Bolsonaro recusou as ofertas para comprar enquanto era tempo", completou Lula.